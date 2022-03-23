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Эксперты назвали самый уязвимый сегмент на рынке недвижимости в условиях санкций

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Торговые центры стали самым уязвимым сегментом на рынке недвижимости в условиях санкций. По мнению экспертов рынка, уход зарубежных компаний из России может сильно ударить по ликвидности ТЦ, которые могут потерять до 40% арендаторов.

Эксперты назвали самый уязвимый сегмент на рынке недвижимости в условиях санкций

Решение зарубежных компаний прекратить работу в России неминуемо грозит тем, что количество свободных площадей в торговых центрах вырастет, а арендные ставки – снизятся, считает руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий.

«Найти замену ушедшим арендаторам из торговых центров будет непросто. Особенно если речь идет о зарубежных брендах, которые арендовали большие по площади блоки», – отметил Сухий.

Эксперт добавил, что сегмент стрит-ритейла ждет «здоровая ротация», потому что собственники площадей в хороших локациях вряд ли пойдут на уступки. Они будут понимать, что на место ушедшего зарубежного арендатора быстро придет другой – российский или из «дружественных» стран, подчеркнул Сухий. 

По оценке главы группы «Крокус» Араса Агаларова, которые приводит «Интерфакс», доля иностранных компаний в занимаемых в ТЦ помещениях достигала 75% – их уход может привести к коллапсу в сегменте. Агаларов выступил за введение мер поддержки отрасли, например, отсрочки по налогам и кредитным каникулам.

Фото на обложке: Maltsev Semion / Shutterstock

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