Госкомпании обяжут внедрять российскую радиоэлектронику, чтобы обеспечить спрос для развития отрасли

Минцифры разработало проект директив для ряда госкомпаний об обязательном участии в «сквозных проектах» за счет внедрения российской радиоэлектроники, включая отечественные процессоры. Это должно обеспечить спрос на российскую радиоэлектронику и развитие национальных технологичных производств.

По данным «Коммерсанта», который ознакомился с проектом Минцифры, речь идет о закупках компаниями российских аппаратуры и комплектующих, включая вычислительную технику, и адаптации отечественной радиоэлектроники к их конечной продукции.

Ведомство по поручению правительства разработало проект директив для госкомпаний из «перечня 91-р», куда входят входят «Роснефть», «Аэрофлот», «Росагролизинг», «Россельхозбанк», «Роснефтегаз», «Россети», «РусГидро», АЛРОСА, ВТБ и др.). Представителям интересов РФ в этих компаниях рекомендуется поддержать решения, направленные на реализацию «сквозных проектов».

Как пояснил «Коммерсанту» замглавы Минцифры Андрей Заренин, проект директив призван стимулировать спрос на продукцию российской радиоэлектронной промышленности.

Участие госкомпаний в «сквозных проектах» — одна из схем импортозамещения радиоэлектроники, финансирование которой ранее согласовали вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов.

На сегодня одобрено уже 20 таких проектов, причем часть из них пока реализуется без участия госкомпаний, рассказали в аппарате Дмитрия Чернышенко. При этом там считают, что госкомпании должны быть драйверами технологического развития.

Там отметили, что реализация «сквозных проектов» является основной системной мерой, объединяющей различные проекты, меры поддержки и компании в единый контур. Целью этой инициативы является масштабное внедрение новых российских продуктов в повседневную деятельность компаний.

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