Сервису такси DiDi грозит суд с инвесторами из-за сокрытия информации и обвала акций

Инвесторы китайского сервиса такси DiDi будут судиться с компанией, а также с Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan Chase из-за того, что DiDi не рассказала им перед IPO о возможном расследовании в отношении нее китайских властей по кибербезопасности. Расследование в итоге начали – акции компании обвалились на 30%.

На DiDi поданы два иска, сообщает BBC. В заявлении в качестве ответчиков указаны топ-менеджеры сервиса, а также андеррайтеры, проводившие IPO компании – Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan Chase.

Истцы сетуют на то, что DiDi в pred-IPO проспекте не рассказала о возможных санкциях, которые в отношении нее могут ввести власти Китая по вопросам кибербезопасности. Компанию подозревали в незаконном сборе данных пользователей.

В итоге расследование против DiDi начали, запретили ей регистрировать новых пользователей, а приложение сервиса потребовали удалить из магазинов. На фоне этого котировки акций DiDi в течение нескольких дней после IPO стремительно упали на 30%.

О требованиях, предъявляемых инвесторами к DiDi и андеррайтерам, не сообщается.

Сервис DiDi доступен в 25 городах России.

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