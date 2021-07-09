Сервису такси DiDi грозит суд с инвесторами из-за сокрытия информации и обвала акций

Инвесторы китайского сервиса такси DiDi будут судиться с компанией, а также с Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan Chase из-за того, что DiDi не рассказала им перед IPO о возможном расследовании в отношении нее китайских властей по кибербезопасности. Расследование в итоге начали – акции компании обвалились на 30%.
На DiDi поданы два иска, сообщает BBC. В заявлении в качестве ответчиков указаны топ-менеджеры сервиса, а также андеррайтеры, проводившие IPO компании – Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan Chase.
Истцы сетуют на то, что DiDi в pred-IPO проспекте не рассказала о возможных санкциях, которые в отношении нее могут ввести власти Китая по вопросам кибербезопасности. Компанию подозревали в незаконном сборе данных пользователей.
В итоге расследование против DiDi начали, запретили ей регистрировать новых пользователей, а приложение сервиса потребовали удалить из магазинов. На фоне этого котировки акций DiDi в течение нескольких дней после IPO стремительно упали на 30%.
О требованиях, предъявляемых инвесторами к DiDi и андеррайтерам, не сообщается.
Сервис DiDi доступен в 25 городах России.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Facebook тестирует новую функцию ленты с тематическим контентом от компаний
- 2 «6 дней в неделю по 12 часов»: TikTok отменит обязательные сверхурочные работы
- 3 Игровой фейс-контроль: Tencent будет использовать технологию распознавания лиц в своих играх
- 4 Двигатель торговли: китайские фермеры становятся инфлюенсерами и зарабатывают миллионы
- 5 Juul выкупил номер журнала о здоровье, чтобы разместить статьи о пользе своих электронных сигарет