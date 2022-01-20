Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Закон о регулировании цифровых платформ разделит их на четыре категории

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В рамках готовящегося в правительстве закона о регулировании цифровых платформ их разделят на четыре категории по размеру. Документ установит для них правила взаимодействия с пользователями и потребителями. Чем больше платформа, тем строже для нее будут правила. При этом регулирование в целом будет мягким и предполагает господдержку для российских площадок.

Закон о регулировании цифровых платформ разделит их на четыре категории

Разработку законопроекта ведет Минэк, сообщили «Известия». Документ установит общие правила взаимодействия цифровых платформ и их пользователей.

По словам директора департамента развития цифровой экономики Минэка Анатолия Дюбанова, законопроект будет регулировать монопольное влияние и большую экономическую концентрацию платформ, а также определит правила прозрачности и добросовестные практики на рынке для разных групп экосистем.

Регулирование будет отличаться в зависимости от масштаба компании. Их разделят на четыре категории: 

  • отдельные сервисы;
  • цифровые платформы;
  • крупные цифровые платформы;
  • платформы-гиганты (экосистемы).

При этом документ подразумевает господдержку отечественных платформ и меры по выравниванию конкуренции с западными гигантами. В целом регулирование получится мягким, подчеркнул Дюбанов. Функции по надзору за крупными платформами сохранит за собой ФАС.

Минэк пока не обсуждал законопроект с участниками рынка, он находится в доработке. Выдвинуть его на публичное обсуждение планируется в начале февраля 2022 года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Фото на обложке: Natee Photo / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Каждый четвертый малый бизнес из-за экономической ситуации допустил закрытие в 2022 году
  2. 2 «Яндекс» исполнил требования ФАС по делу о «колдунщиках» – стороны заключили мировое соглашение
  3. 3 Более 100 миллионеров со всего мира подписали письмо с требованием повысить налог для богатых
  4. 4 Зачет за лайки и репосты: в китайских колледжах начали готовить блогеров
  5. 5 В Свердловской области частично откажутся от QR-кодов с 20 января
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

20 января 2022

Coding Battle

20 января 2022

Codenrock New Year ML Battle

21 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ