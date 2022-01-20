Закон о регулировании цифровых платформ разделит их на четыре категории

В рамках готовящегося в правительстве закона о регулировании цифровых платформ их разделят на четыре категории по размеру. Документ установит для них правила взаимодействия с пользователями и потребителями. Чем больше платформа, тем строже для нее будут правила. При этом регулирование в целом будет мягким и предполагает господдержку для российских площадок.
Разработку законопроекта ведет Минэк, сообщили «Известия». Документ установит общие правила взаимодействия цифровых платформ и их пользователей.
По словам директора департамента развития цифровой экономики Минэка Анатолия Дюбанова, законопроект будет регулировать монопольное влияние и большую экономическую концентрацию платформ, а также определит правила прозрачности и добросовестные практики на рынке для разных групп экосистем.
Регулирование будет отличаться в зависимости от масштаба компании. Их разделят на четыре категории:
- отдельные сервисы;
- цифровые платформы;
- крупные цифровые платформы;
- платформы-гиганты (экосистемы).
При этом документ подразумевает господдержку отечественных платформ и меры по выравниванию конкуренции с западными гигантами. В целом регулирование получится мягким, подчеркнул Дюбанов. Функции по надзору за крупными платформами сохранит за собой ФАС.
Минэк пока не обсуждал законопроект с участниками рынка, он находится в доработке. Выдвинуть его на публичное обсуждение планируется в начале февраля 2022 года.
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Фото на обложке: Natee Photo /
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