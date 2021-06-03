На ПМЭФ-2021 обсудили цифровую экономику в сфере туризма

В рамках Петербургского международного экономического форума прошел круглый стол «Цифровая экономика в туризме как ключевой фактор развития отрасли». Представители власти и компаний обсудили цифровую трансформацию и рассказали о своих проектах в этой сфере.

В Москве индустрию помогают продвигать несколько проектов, рассказала Алина Арутюнова, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы. Среди них: хакатон Moscow Travel Hack и акселерационная программа «Фабрика туристических продуктов и сервисов», организованные в рамках Moscow Travel Hub.

Также Москва планирует помогать цифровизации туризма в регионах. Об этом поговорила Мария Киселева, руководитель управления регионального взаимодействия АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Она рассказала о «Городе открытий», который можно перенести и в другие города России. Проект помогает школьникам знакомиться с индустриями — ИТ, энергетикой, урбанистикой, экологией, биотехнологиями и другими.

Представитель «Яндекса» отметила высокий спрос на туризм в России, в том числе внутренний.

...с начала 2021 года у нас зафиксировано более 60 миллионов запросов по туристической тематике, что уже побило рекорд 2019 года. Показатели мая по туристическим запросам (в том числе на локальный туризм) в 2,8 раз превышают показатели предыдущего года. Анна Лемякина, директор по национальным стратегическим проектам «Яндекса»

Ольга Грищенко, первый вице президент корпорации «Синергия», представила проект, посвященный инклюзивному туризму — интерактивную карту возможностей для путешественников и платформу для волонтеров «Доступный туризм и инфраструктура».

В рамках мероприятия «Яндекс», корпорация «Синергия» и Московская область договорились обменяться практикой распознаванию COVID-19 на массовых мероприятиях.

Фото на обложке: Unspalsh