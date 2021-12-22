Digital Horizon выпустила NFT-коллекцию унисекс одежды для венчурных инвесторов

Digital Horizon совместно с дизайнером Александром Курманиным и NFT-художником Павлом Харитоновым выпустила коллекцию цифровой одежды New Age of Venture, сообщила пресс-служба компании. Унисекс-образы, созданные для венчурных инвесторов будущего, оцифрованы в формате NFT (невзаимозаменяемых токенов).

Большую часть NFT-экземпляров коллекции New Age of Venture получат в подарок инвесторы и партнеры Digital Horizon. Остальные экземпляры коллекции продаются на NFT-маркетплейсе OpenSea. Кроме того, облегченную версию коллекции можно «примерить» через специальный чат-бот, разработанный компанией Texel.

«В этом проекте мы создали модели, которые объединили такие возможности, как терморегуляция, управление гаджетами и использование умного дома с помощью жестов. Все это уже в наших костюмах», — отметил Александр Курманин.

В капсульную коллекцию New Age of Venture от Digital Horizon и Александра Курманина вошли пять моделей.

Venture warrior — защита от цифровых угроз и забота о здоровье владельца.

Строгий жакет с широкими плечами говорит об уверенности и надежности своего обладателя. Материал — нанокристаллическая сетка, выполненная методом травления. Полная защита личности пользователя и его гаджетов от мошеннического ПО.

Рубашка сделана из гала-пикселей и может отображать информацию, как экран. На ее поверхности также есть биометрические датчики, которые дают точную оценку физического состояния человека.

В брюки встроена материнская плата, действующая как портативный сервер и позволяющая работать из любой точки мира.

Unicorn whisperer — комбинезон-компьютер для облегчения ежедневных задач.

Весь комбинезон, по сути, представляет собой большой портативный сервер, способный обрабатывать до 3 ТБ данных в секунду.

Датчики на рукавах (красная сетка) используются идентификации пользователя через CyberID — самую надежную технологию будущего. Больше не нужно запоминать пароли.

Green factor — минимализм и экологическая ответственность.

Куртка оснащена носимым генератором электроэнергии, дополнительно очищающим воздух. Воздух поступает через прорези в куртке, проходит систему очистки и трансформируется в электрические разряды.

В брюки встроены батареи, которые собирают и накапливают полученную электроэнергию.

Exoscout — модульный дизайн для любой погоды.

Технологии в каждой детали: от плетения ниток в ткани «Хакатон» (защищает от любого природного или техногенного воздействия) и заканчивая новым подкладочным материалом BiPlastBlock, который подстраивается под человека и создает индивидуальный микроклимат.

В рукавах свитера — микрокомпьютеры, отвечающие за правильное функционирование всего костюма.

Все предметы можно комбинировать.

Neo normcore — максимальный комфорт на основе экологичных материалов и высоких технологий.

Комфортная трикотажная ткань из соевых бобов и переработанной бумаги защищает тончайшие провода и датчики, контролирующие давление и влажность.

На спине размещены функциональные печатные платы. Они позволяют расширить память или, например, добавить улучшенную оптику.

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