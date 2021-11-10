Digital Horizon запустит второй венчурный фонд на $200 млн

Digital Horizon объявил о запуске второго фонда с целевым объемом $200 млн. Первый фонд, открытый в 2019 году, завершает инвестиционную стадию. Об этом RB.ru сообщили в Digital Horizon.

Портфолио будет формироваться из компаний ранних и поздних стадий в равной степени. Digital Horizon планирует сохранить индустриальный фокус на финтех и SaaS-продукты, но при этом расширит географию. К Европе и Израилю добавятся азиатские рынки.

Первый фонд по итогам первых двух лет работы вернул инвесторам 40% годовых, сообщает Digital Horizon.

«Мы отказались от традиционного венчурного подхода и с самого начала инвестировали в компании на разных стадиях — от раунда А до D, — объясняет основатель и управляющий партнер Digital Horizon Алан Ваксман. – Ранние стартапы могут вырасти в десятки раз, но это "длинные" деньги, о которых придется забыть на 5-7 лет. На поздних стадиях рост замедляется – оценка в среднем увеличивается в 3-5 раз, но зато возврат инвестиций происходит всего за 1-2 года».

По словам Ваксмана, мультистадийный фонд приносит высокую доходность на длинных дистанциях, при этом первые доходы появляются практически сразу. Новый фонд также станет мультистадийным.

В фокусе внимания Digital Horizon — стартапы, основанные фаундерами-иммигрантами. У 70% стартапов, в которых выступил инвестором фонд, основатели родились и выросли не в той стране, где они строят бизнес.

Всего в портфолио Digital Horizon больше 20 сделок, среди которых платформа для управления командами Monday.com, платформа для стриминга данных Ably, сервис рассрочек Klarna, платформа для ритейл-аналитики Trax, insuretech-компании Cuvva и Obligo.

Венчур билдер построил восемь компаний, среди них блокчейн-платформа для торгового финансирования Factorin, финансовый сервис со швейцарской лицензией Aximetria, открытая банковская платформа Apibank, виртуальный маркетолог Макс.

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Фото на обложке: Unsplash