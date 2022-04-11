Названы российские регионы с самыми дисциплинированными заемщиками

На фоне роста кредитной нагрузки платежная дисциплина демонстрировала положительную динамику. Доля просрочки снизилась с 4,5% до 3,8% за год, пишет РИА Новости.

За это время у одного региона доля просрочки составляет чуть меньше 9%, в двух других — менее 2%. В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на 1 марта 2022 года равнялось 4%

С 1 марта 2021 года платежная дисциплина ухудшилась в пяти субъектах федерации. Согласно данным аналитиков, наибольший рост доли просрочки за год наблюдался в Ингушетии, где она выросла на 0,7 процентного пункта. Также небольшой прирост (+0,3 п.п.) был в Ненецком и в Чукотском автономном округах.

Лидерами по повышению платежной дисциплины стали Тыва (-1,2 процентного пункта), Карачаево-Черкесия (-1,1 п.п.), Москва (-1,1 п.п.), Краснодарский край (-1,1 п.п.), Калининградская область (-1,1 п.п.), Бурятия (-1,1 п.п.), Адыгея (-1 п.п.) и Чечня (-1. п.п.). На это могло повлиять новая выдача кредитов в этих регионах.

Самыми дисциплинированными заемщиками стали Севастополь (1,9%), Ненецкий автономный округ (2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%), Крым (2,5%) и Санкт-Петербург (2,6%). Неплохие результаты в основном демонстрируют северные регионы и другие субъекты федерации с высокими зарплатами.

Самая высокая доля просроченной задолженности с существенным отрывом остается у Ингушетии (8,9%), в Северной Осетии (6,9%), Карачаево-Черкесии (6,6%), Адыгее (6,2%) и Чечне (6%).

По словам аналитиков, исследование показывает, что существует сильная статистическая связь между средним уровнем задолженности по банковским кредитам и долей просрочки. Где больше банковских кредитов — там меньше просрочка.

Эксперты полагают, что в субъектах, где у основной массы населения высокие зарплаты, позволяющие им исправно платить по своим долгам, именно хорошие заемщики формируют основной спрос на розничные кредитные в большом абсолютном объеме.