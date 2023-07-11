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Discord в России оштрафовали за порнографию

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мировой суд Таганского района признал компанию Discord Inc. виновной в отказе удалить запрещенную информацию и оштрафовал ее на 6 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Discord в России оштрафовали за порнографию

Из оглашенных в суде материалов следует, что Роскомнадзор составил протокол на Discord из-за неудаления 11 порно-видеороликов с несовершеннолетними. На видео изображены «вульгарные фото», а также видео девушки с собакой.

Юрист Илья Ходоков, который представляет интересы компании, пояснил, что Discord постоянно удаляет подобный контент. «Технически просто не все удается сразу модерировать», — пояснил он. 

В настоящий момент все порно-ролики, выявленные российским ведомством, удалены.

Ранее суд в Москве назначил два штрафа американскому сервису Twitch за неудаление запрещенного в России контента. Первый штраф — на сумму 4 млн рублей, второй — на 3 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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