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Российские власти простимулируют скидками покупки электромобилей отечественного производства

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В правительстве разработали дисконтную систему на покупки электромобилей, собранных в России. Скидка будет достигать 25%. Такими мерами власти хотят простимулировать интерес к отечественному рынку электрокаров.

Российские власти простимулируют скидками покупки электромобилей отечественного производства

Сообщение об условиях получения скидки на электромобили опубликовано на сайте Минэкономразвития. Максимальный размер скидки для покупателей составит 25 %. Других подробностей о расчете дисконта в министерстве не раскрыли.

Скидку дадут только на собранные в России электромобили. До конца 2023 года она будет распространяться на средства крупноузловой сборки – когда на место сборки с завода-изготовителя поставляются полностью готовые к сборке комплектующие – в том числе с импортными аккумуляторами.

При покупке электромобиля в период с 2024 по 2025 год скидка будет распространяться на электромобили мелкоузловой сборки – когда рабочие вручную или при помощи роботов устанавливают на остов машины все комплектующие – или на электромобили с батареей российского производства.

При покупке электромобиля с 2026 по 2030 год скидка распространится на транспортные средства мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественного аккумулятора.

В сообщении Минэкономразвития сказано, что к 2024 году в России планируют ввести в эксплуатацию 2,9 тысяч «быстрых» зарядных станций. К 2030 году их количество, по информации министерства, вырастет до 27 тысяч.

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Фото: Shutterstock.com

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