Ритейлеры стали отказываться от скидок на алкоголь и энергетики

В третьем квартале доля продаж товаров повседневного спроса со скидками в денежном выражении составила 49%. Она сократилась на 5,5 п.п. по сравнению того же периода прошлого года. Средний размер скидки сократился до 23,9%.

Одна из причин снижения доли скидок заключается, по мнению аналитиков «NielsenIQ Россия» в том, что все больше ритейлеров переходит на регулярные низкие цены, сообщили «Ведомости».

Еще производители товаров стали отказываться от скидок, пытаясь увеличить доходность на фоне растущей себестоимости продукции.

Еще одна причина – увеличение ассортимента собственных торговых марок, стоимость которых обычно ниже брендированных товаров, говорит эксперт. В X5 Group тоже связали снижение доли промо с активным развитием таких продуктов: их доля в продажах в «Пятерочке» превышает 20%, в «Перекрестке» – 15%.

На ситуацию со скидками повлияло и развитие онлайн-торговли, указывают исследователи NielsenIQ. Сами покупатели все чаще покупают онлайн и потому рекламные акции перемещаются в этот канал продаж.

Скидки являются практически самым результативным инструментом увеличения продаж, но сама система промоакций меняется. Например, стало больше дискаунтеров, которые изначально предлагают недорогой ассортимент.

Еще крупные ритейлеры активно запускают сервисы подписок, кэшбэков, персонализированные скидки на основе программ лояльности, кобрендинговые банковские продукты и т. д. Они частично заменяют традиционные скидки в магазинах.

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