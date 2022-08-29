Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Работодатели в Москве и Питере стали чаще переводить сотрудников на удаленку

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В конце лета в России выросло число компаний, которые стали переводить персонал на удаленку. Такие сотрудники есть в 14% российских компаний — это на 3% больше, чем в июне, до начала роста заболеваемости COVID-19.

Работодатели в Москве и Питере стали чаще переводить сотрудников на удаленку

Руководители в Москве и Санкт-Петербурге чаще остальных использовали удаленный формат работы. — 17% и 13% соответственно. В остальных регионах показатель в среднем не превышает 12%, поделился РБК результатами исследования SuperJob.

В августе также увеличилось число организаций, где на удаленке находятся более 50% персонала: сейчас их 15%. При этом в каждой второй компании в офис не  ходит не более 10% сотрудников. 

Чаще всего удаленно работают IT-сотрудники — в 39% организаций, а также работники в сферах финансов —  17% и продаж — 14%. 

Продажи в b2b-секторе подразумевают качественный сервис, высокую экспертизу и плотный контакт менеджера и клиента. Однако сохранить их на качественном уровне в удаленном формате может быть непросто. RB рассказывал, что делать, чтобы сохранить и преумножить «теплые» рабочие контакты.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как работают со стартапами в Университете ИТМО
  2. 2 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
  3. 3 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  4. 4 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
  5. 5 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ