Работодатели в Москве и Питере стали чаще переводить сотрудников на удаленку

В конце лета в России выросло число компаний, которые стали переводить персонал на удаленку. Такие сотрудники есть в 14% российских компаний — это на 3% больше, чем в июне, до начала роста заболеваемости COVID-19.
Руководители в Москве и Санкт-Петербурге чаще остальных использовали удаленный формат работы. — 17% и 13% соответственно. В остальных регионах показатель в среднем не превышает 12%, поделился РБК результатами исследования SuperJob.
В августе также увеличилось число организаций, где на удаленке находятся более 50% персонала: сейчас их 15%. При этом в каждой второй компании в офис не ходит не более 10% сотрудников.
Чаще всего удаленно работают IT-сотрудники — в 39% организаций, а также работники в сферах финансов — 17% и продаж — 14%.
Продажи в b2b-секторе подразумевают качественный сервис, высокую экспертизу и плотный контакт менеджера и клиента. Однако сохранить их на качественном уровне в удаленном формате может быть непросто. RB рассказывал, что делать, чтобы сохранить и преумножить «теплые» рабочие контакты.
Фото на обложке: Unsplash
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