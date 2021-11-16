Искусственный интеллект будет распределять госсубсидии для промышленных предприятий

Минпромторг планирует применять искусственный интеллект (ИИ) при распределении госсубсидий разработчикам радиоэлектроники. Сейчас идет анализ данных о помощи промышленности прошлых лет и их результатов. Далее обученная таким образом нейросеть будет анализировать получаемые от других ведомств сведения о состоянии компаний и в проактивном режиме формировать наборы мер господдержки.

Минпромторг планирует перейти на проактивный (упреждающий) формат оказания мер господдержки промышленным предприятиям, который при этом будет основываться на технологии ИИ. Сейчас такой проект находится на начальной стадии промышленной эксплуатации, сообщил «Коммерсантъ».

Нейронная сеть будет работать на исторических данных о ранее проведенных конкурсах на поддержку и на отчетах об ее результатах. Нейросеть при подборе мер буедт учитывать отраслевую принадлежность компаний, их финансово-экономическое состояние, успешность ранее реализованных при поддержке государства проектов, а также специфические требования, определяемые постановлениями правительства.

Для анализа будут использоваться данные, получаемые государственной информационной системы промышленности (ГИСП) от других государственных информсистем, таких как АИС «Налог-3», ГИИС «Электронный бюджет», ЕГРН.

С января 2022 года Минпромторг планирует использовать новую модель при конкурсе на компенсацию затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Ожидается, что затем модель будет тиражирована на другие меры поддержки.

В министерстве рассчитывают, что применение цифровых технологий позволит создать новую модель предоставления господдержки, которая позволит сократить сроки предоставления помощи, повысить адресность и охват, снизить нагрузку на предприятия, повысить эффективность расходования бюджетных средств и уменьшить риски их использования.

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