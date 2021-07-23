Очумелые ручки: китайцы выпустили конструктор для сборки смартфонов

В сегменте DIY – новшество: китайцы выпустили набор-конструктор для сборки смартфонов с гибким экраном. Собрать гаджет можно за 20 минут. В комплекте, который поставляется в алюминиевом кейсе есть все, кроме аккумулятора и корпуса.
Конструктор создал китайский производитель дисплеев Royole и назвала его RoKit.
В комплект входят: 7,8-дюймовый гибкий дисплей Cicada Wing, материнская плата с процессором Snapdragon 660, планка с 3 ГБ оперативной памяти, накопитель на 32 ГБ и несколько проводов и шлейфов. Для сборки полноценного смартфона не хватает только корпуса и аккумулятора.
Конструктор упакован в алюминиевый антистатический кейс. DIY-комплект стоит $959.
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