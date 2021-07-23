Очумелые ручки: китайцы выпустили конструктор для сборки смартфонов

В сегменте DIY – новшество: китайцы выпустили набор-конструктор для сборки смартфонов с гибким экраном. Собрать гаджет можно за 20 минут. В комплекте, который поставляется в алюминиевом кейсе есть все, кроме аккумулятора и корпуса.

Конструктор создал китайский производитель дисплеев Royole и назвала его RoKit.

В комплект входят: 7,8-дюймовый гибкий дисплей Cicada Wing, материнская плата с процессором Snapdragon 660, планка с 3 ГБ оперативной памяти, накопитель на 32 ГБ и несколько проводов и шлейфов. Для сборки полноценного смартфона не хватает только корпуса и аккумулятора.

Конструктор упакован в алюминиевый антистатический кейс. DIY-комплект стоит $959.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Royole / Youtube