Новый бизнес дочери владельца русского Forbes: Амина Мусаева зарегистрировала аукционный дом

Дочь владельца русской версии Forbes Магомеда Мусаева Амина начала новый бизнес-проект. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в феврале этого года на учёт ФНС была поставлена компания, генеральным директором и соучередителем которой является Амина Магомедовна Мусаева. Сама девушка пока не подтвердила эту информацию.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Коллект» было поставлено на учёт в ФНС 24 февраля 2021 года. Его генеральным директором числится Амина Магамедовна Мусаева — дочь владельца русской версии Forbes Магомеда Мусаева. Среди видов деятельности организации указаны:

деятельность аукционных домов по розничной торговле;

деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях.

В числе учредителей компании также числится Софья Сергеевна Троценко, основательница центра современного искусства «Винзавод» и супруга бизнесмена Романа Троценко. Троценко и Мусаевой принадлежит по 50% в уставном капитале новой компании.

RB.ru запросил комментарий у Амины Мусаевой.

Дочь владельца русской версии Forbes является основателем и генеральным директором шеринг-стартапа Cloudset: компания, открытая в 2019 году, специализируется на сдаче в аренду одежды. Также за Мусаевой числится доля в 25% в московском салоне красоты East Side Ostozhenka, открытом совместно с её матерью, Заирой Абдулатиповой, в июле 2015 года.

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Фото: burdun / Depositphotos