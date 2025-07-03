Forbes представил очередной топ-50 россиян с самыми крупными дивидендами за 2024 год. На этот раз лидирует Алексей Мордашов — основной бенефициар «Северстали», который вместе с аффилированными лицами получил 201,8 млрд рублей, причем 200 млрд пришлось на выплаты от металлургического холдинга.

Мордашов с 200 млрд от «Северстали» возглавил топ-50 по дивидендам. Новички — владельцы Lamoda и «Вкусно — и точка»

https://rb.ru/news/mordashov-s-200-mlrd-ot-severstali-stal-liderom-rejtinga-po-dividendam-sredi-novichkov-vladelcy-lamoda-i-vkusno-i-tochka/

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