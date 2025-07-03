Мордашов с 200 млрд от «Северстали» возглавил топ-50 по дивидендам. Новички — владельцы Lamoda и «Вкусно — и точка»
Forbes представил очередной топ-50 россиян с самыми крупными дивидендами за 2024 год. На этот раз лидирует Алексей Мордашов — основной бенефициар «Северстали», который вместе с аффилированными лицами получил 201,8 млрд рублей, причем 200 млрд пришлось на выплаты от металлургического холдинга.
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Кто еще вошел в тройку лидеров?
- Вагит Алекперов (акционер «Лукойла») стал вторым с 201 млрд рублей, уступив лидерство после двух лет доминирования.
- Владимир Лисин замыкает тройку с 152 млрд руб., большая часть которых (120 млрд) поступила от НЛМК, а еще 30 млрд — от «Волжского пароходства».
Рекордные выплаты и новые имена
Общий объем дивидендов среди топ-50 достиг порядка 1,8 трлн рублей — это абсолютный максимум за всю историю рейтинга. В список вошли 13 новичков, включая владельцев Lamoda, «Вкусно — и точка» и «Ермолино». Также в него попали представители Российской академии наук и фонда горских евреев.
- Вчера Русбейс сообщил, что «Аэрофлот» впервые за шесть лет возобновила выплату дивидендов акционерам. Держатели обыкновенных акций получат 5,27 рубля на каждую ценную бумагу.
Фото на обложке: Илья Смирнов / Росконгресс
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