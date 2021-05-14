«Дочка» Alibaba намерена инвестировать 2 млрд рублей в развитие сети постаматов

В Ozon не стали комментировать «Ведомостям» планы конкурентов, сообщив: «Сейчас у нас порядка 7500 постаматов по всей стране – на конец 2020 г. это самый большой канал «последней мили» Ozon по количеству точек. В этом году мы планируем развивать это канал доставки в комплексе с развитием пунктов выдачи заказов».

В PickPoint изданию заявили, что компания намерена принять участие в гонке за лидерство на этом рынке. По словам гендиректора PickPoint Надежды Романовой, до конца года компания намерена увеличить сеть ещё на 5000 терминалов: в таком случае у нее будет около 11 000 точек выдачи.