Alibaba добавила в чат-бот Qwen голосовой и видеочат

Китайская Alibaba добавила в чат-бот Qwen на базе искусственного интеллекта голосовой и видеочат, которые доступны бесплатно. Обновления компания анонсировала на своей странице в соцсети X.

Qwen поддерживает только китайский и английский языки. Голосовой чат позволяет поговорить с ИИ, а в видеочате нейросети можно показать какой-либо предмет, и она определит, что именно демонстрирует пользователь.

Эти функции можно опробовать в веб-версии чат-бота.

Новая ИИ-модель. Кроме того, Alibaba выпустила QVQ-Max — «визуальную рассуждающую модель». Ей можно прислать изображение или видео, и нейросеть проанализирует их содержание. Модель также может обсудить присланную картинку или ролик с пользователем.

В конце марта Alibaba представила модель LHM (Large Animatable Human Reconstruction Model), которая позволяет анимировать персонажей с помощью видеореференсов.

Позже Bloomberg сообщил, что Alibaba и BMW начали сотрудничать для внедрения искусственного интеллекта в автомобили на китайском рынке. В рамках партнерства немецкий автоконцерн интегрирует ИИ-решения от Banma, которую поддерживает Alibaba, в свои будущие машины для продажи в КНР.

Фото на обложке: Below the Sky / Shutterstock / FOTODOM