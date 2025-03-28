Alibaba добавила в чат-бот Qwen голосовой и видеочат
Китайская Alibaba добавила в чат-бот Qwen на базе искусственного интеллекта голосовой и видеочат, которые доступны бесплатно. Обновления компания анонсировала на своей странице в соцсети X.
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Qwen поддерживает только китайский и английский языки. Голосовой чат позволяет поговорить с ИИ, а в видеочате нейросети можно показать какой-либо предмет, и она определит, что именно демонстрирует пользователь.
Эти функции можно опробовать в веб-версии чат-бота.
Новая ИИ-модель. Кроме того, Alibaba выпустила QVQ-Max — «визуальную рассуждающую модель». Ей можно прислать изображение или видео, и нейросеть проанализирует их содержание. Модель также может обсудить присланную картинку или ролик с пользователем.
- В конце марта Alibaba представила модель LHM (Large Animatable Human Reconstruction Model), которая позволяет анимировать персонажей с помощью видеореференсов.
- Позже Bloomberg сообщил, что Alibaba и BMW начали сотрудничать для внедрения искусственного интеллекта в автомобили на китайском рынке. В рамках партнерства немецкий автоконцерн интегрирует ИИ-решения от Banma, которую поддерживает Alibaba, в свои будущие машины для продажи в КНР.
Фото на обложке: Below the Sky / Shutterstock / FOTODOM
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