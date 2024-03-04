«Додо Пицца» вышла на рынок Грузии

«Додо Пицца» заработала в Грузии — компания запустила сервис доставки в Батуми. В начале апреля по адресу Инасеридзе, 13 откроется первый ресторан.

Как сообщили в пресс-службе компании, до 2024 года в Батуми у компании не было сетевых конкурентов. А формат доставки оказался самым удобным на старте запуска. В апреле сеть запустит в Батуми первую офлайн точку, ресторан в Тбилиси планируют открыть до конца текущего года.

Сервис доставки начал работать в стране еще в субботу, за первый день компания оформила 161 заказ, в воскресенье — 152 заказа. Выручка составляет более $2 тыс. в день. В аккауете dodopizza.georgia в запрещенной социальной сети говорилось ранее, что сеть откроется в Батуми в декабре 2023 года.

Сеть сообщила, что не была готова к такому ажиотажу, поэтому сейчас «время доставки и количество стопов пока оставляет желать лучшего». В ближайшее время «Додо Пицца» в Грузии сделает акцент на найме персонала и развитии команды.

Как поясняется в сообщении Dodo, на старте партнер компании решил не делать фокус на маркетинге, начать более масштабное продвижение планировалось в апреле — с открытием ресторана в офлайне. Также уже в следующем месяце партнер начнет поиск помещения для запуска в Тбилиси.

Сейчас сделать заказ можно в мобильном приложении или на сайте dodopizza.ge. Зона доставки пока ограничена, но каждую неделю будет расширяться до плановой.

Летом основатель Dodo Brands Федор Овчинников объявил об уходе с поста CEO компании. Своим преемником он назначил Алену Тихову – руководителя Dodo Brands в США. Уже в 2024 году стало известно, что Федор Овчинников выступает соучредителем сервиса доставки еды «Повар на связи».

В начале года Dodo Brands объявила о редомициляции холдинговой компании. Совет директоров одобрил переезд организации с Британских Виргинских Островов в Казахстан.

Год назад первое заведение «Додо Пицца» открылось в Дубае.

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