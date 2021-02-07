Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Стремительный рост: стал известен доход мировых IT-гигантов в 2020 году

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Компании Facebook, Alphabet (владелец Google), Amazon, Apple и Microsoft продемонстрировали стремительный рост в 2020 году. Положительное влияние оказала пандемия. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Стремительный рост: стал известен доход мировых IT-гигантов в 2020 году

Совокупный доход компаний вырос на 20% и составил $1,1 трлн. Их общая прибыль росла еще быстрее в 2020 году. Темп прироста равняется 24%. При этом совокупная рыночная капитализация IT-гигантов за последний год увеличилась вдвое — до $8 трлн.

Во время пандемии клиенты Apple стали чаще покупать ноутбуки, планшеты и другие устройства компании, в том числе для удаленной работы.

Кроме того, в прошлом году начались продажи новых моделей iPhone, доходы от которых составили значительную часть годовой прибыли Apple. Спрос на компьютеры Mac упал в первом квартале 2020 года, пишет WSJ. Но в остальную часть года их продажи росли.

Microsoft показал рост за счет реализации ноутбуков Surface и игровых приставок Xbox. Также наиболее популярными сервисами компании стали: облачные продукты, инструменты для совместной работы и текстовых чатов.

Amazon укрепила позиции за счет значительного роста e-commerce во время пандемии и соответствующего увеличения числа дистанционных покупок. В 2020 году выручка компании увеличилась на 38% — до $386 млрд. При этом, по данным WSJ, компания увеличила штат на 500 тысяч человек. И при сохранении таких темпов роста Amazon может обогнать по числу сотрудников крупнейшего работодателя США Walmart.

Facebook внедрила покупки через Instagram. Как инструмент дистанционных покупок новый сервис стал популярен во время карантина. Кроме того, компания укрепила связь между своими платформами, что затрудняет для пользователей отказ от ее продуктов.

Рост Google объясняется тем, что больше людей стали тратить деньги в интернете. И хотя в начале 2020 года рекламодатели уменьшили расходы, негативно подействовав на компанию, к концу года активность восстановилась.

Фото: Zastolskiy Victor / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Успехи российских стартапов за рубежом
#Гордость
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

08 февраля 2021

Прожектор2021 — хакатон об актуальных вызовах десятилетия

14 февраля 2021

Акселератор идей цифровых продуктов и услуг KAMAZ DIGITAL

16 февраля 2021

Ramaximization — онлайн-хакатон по оптимизации

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма