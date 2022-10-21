Закредитованность россиян снизилась впервые с 2015 года

Банк России сообщил о первом с 2015 года снижении закредитованности населения. Во втором квартале текущего года долговая нагрузка россиян упала на 0,2%. Регулятор объяснил ситуацию последствиями кризиса.

По итогам второго квартала 2022 года долговая нагрузка жителей России оказались на уровне 11,4%, что на 0,2% меньше, чем кварталом ранее, рассказал Банк России в материале, посвященном тенденциям розничного кредитования.

Последний раз снижение закредитованности населения по итогам квартала наблюдалось в 2015 году, отметил регулятор.

ЦБ связал это снижение с последствиями кризиса – после начала частичной мобилизации банки стали реже выдавать кредиты гражданам. Кроме того, на заинтересованность россиян в получении кредитов повлияло повышение ключевой ставки ЦБ после начала военной операции на Украине, что привело к охлаждению рынка.

Общее число банковских заемщиков за первое полугодие 2022 года снизилось на 300 тысяч до 42,1 млн человек, сообщил ЦБ РФ.

Фото на обложке: Андрей Сизов / Unsplash