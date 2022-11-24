Аналитик «Совкомбанка» рассказал, когда лучше покупать доллары

Покупка наличных и безналичных долларов и евро сейчас выгоднее, чем в предыдущие месяцы. Дело в том, что спред — разница между ценой покупки и продажи — снизился и стал ближе к биржевому курсу.

Однако для части сбережений все же лучше рассмотреть валюты дружественных стран, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Михаил Васильев добавил, что интерес к долларам и евро снижается из-за санкций, а также на фоне российской политики по снижению доли валют «недружественных» стран.

Эксперт предупредил, что в 2023 году из-за мирового кризиса и спада цен на сырье рубль может ослабеть. «Поэтому мы считаем разумным часть сбережений держать в валюте», — отметил он.

По мнению Васильева, для сбережений лучше рассмотреть валюты без санкционных рисков, которые стабильны к доллару: китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгские доллар.

Специалист также отметил, что при желании сохранить безналичные доллары, но уйти от санкционных рисков, стоит присмотреться к номинированным в валюте облигациям крупных российских компаний.

Мосбиржа весной зафиксировала возросший интерес россиян на неосновные валюты: оборот по операциям с турецкой лирой увеличился в 20 раз, юанем — с 182, казахстанским тенге — в 20 тыс. раз. Частные инвесторы также стали интересоваться белорусским рублем.

Эксперты объяснили интерес россиян к неосновным валютам попыткой диверсифицировать портфели, конвертировать деньги в валюту возможной страны для переезда.

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