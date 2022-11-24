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Аналитик «Совкомбанка» рассказал, когда лучше покупать доллары

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Покупка наличных и безналичных долларов и евро сейчас выгоднее, чем в предыдущие месяцы. Дело в том, что спред — разница между ценой покупки и продажи — снизился и стал ближе к биржевому курсу.

Аналитик «Совкомбанка» рассказал, когда лучше покупать доллары

Однако для части сбережений все же лучше рассмотреть валюты дружественных стран, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Михаил Васильев добавил, что интерес к долларам и евро снижается из-за санкций, а также на фоне российской политики по снижению доли валют «недружественных» стран. 

Эксперт предупредил, что в 2023 году из-за мирового кризиса и спада цен на сырье рубль может ослабеть. «Поэтому мы считаем разумным часть сбережений держать в валюте», — отметил он.

По мнению Васильева, для сбережений лучше рассмотреть валюты без санкционных рисков, которые стабильны к доллару: китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгские доллар.

Специалист также отметил, что при желании сохранить безналичные доллары, но уйти от санкционных рисков, стоит присмотреться к номинированным в валюте облигациям крупных российских компаний.

Мосбиржа весной зафиксировала возросший интерес россиян на неосновные валюты: оборот по операциям с турецкой лирой увеличился в 20 раз, юанем — с 182, казахстанским тенге — в 20 тыс. раз. Частные инвесторы также стали интересоваться белорусским рублем.

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Эксперты объяснили интерес россиян к неосновным валютам попыткой диверсифицировать портфели, конвертировать деньги в валюту возможной страны для переезда.

Фото на обложке: diy13 / Shutterstock

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