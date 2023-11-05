Доля России в мировом рынке производства алмазов впервые достигла 35% — 41,9 из 119,96 млн карат

Система сертификации алмазов «Кимберлийский процесс» подвела итоги добычи, производства и экспорта алмазов в 2022 году. По данным организации, на долю России пришлась треть производства этих драгоценных камней, а также страна стала третьей по объемам экспорта, уступив лишь Европе и ОАЭ.
Из 119,96 млн карат произведенных в мире алмазов в 2022 году 41,9 млн приходятся именно на Россию, что составляет 35% общемирового рынка, пишут «РИА Новости». Россия и раньше производила около трети всех алмазов в мире, но до прошлого года доля страны не превышала 33%.
До лидеров в производстве алмазов России остается еще порядка 20 млн карат: в 2022 году африканские страны добыли 61,6 млн карат, а наибольший объем выдала Ботсвана — 24,5 млн карат. Преуспели в добыче алмазов также Канада (16,3 млн карат) и Бразилия (158 тыс. карат).
Лидерами экспорта оказались Объединенные Арабские Эмираты (89,4 млн карат — 27% мирового экспорта) и Европа (75,2 млн карат — 22,7%). Россия, таким образом, стала третьей с объемом экспорта в 36,7 млн карат (следом за нами Ботсвана — 27,1 млн карат, Индия — 26,1 млн карат, Канада — 16,3 млн карат).
В 2023-2024 гг. ситуация на мировом рынке алмазов, скорее всего, ощутимо изменится, поскольку из-за санкций логистика уже затруднена, а власти ЕС обсуждают запрет на экспорт алмазов из РФ и разрабатывают планы по отказу от российских поставок.
Фото на обложке: Unsplash
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