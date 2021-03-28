«Дочка» «Ростеха» купила долю в компании сына экс-прокурора России Игоря Чайки

Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — «Корпорация «Росхимзащита» — приобрела 33,4% в ООО «Национальная экологическая корпорация» («НЭК»). Это следует из данных СПАРК.

Ранее «НЭК» полностью принадлежало ООО «Промышленный экологический оператор» («ПЭО»). Совладельцами последней являются сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки — Игорь (40%) и брат экс-президента Молдавии Александр Додон (10%). Оставшимися 50% владеет бизнес-партнер Игоря Чайки Александр Пономарев. Основным видом деятельности компании заявлен «сбор неопасных отходов».



По данным РБК, основной бизнес Игоря Чайки связан с переработкой мусора. Предприниматель владеет одним из крупных операторов отрасли — компанией «Хартия».

Фирма оказывает услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в нескольких округах Москвы, Ногинской зоне Московской области, а также на территориях Ярославской области, Тулы и ряда районов Тульской и Владимирской областей. Отмечается, что общее число жителей, обслуживаемых «Хартией», — более 6,8 млн человек.



Помимо этого, Игорь Чайка курирует работу Российско-молдавского экономического совета и является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.



Помимо «ПЭО», Чайка, Додон и Пономарев совместно развивают строительную компанию «Архплей Девелопмент».

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