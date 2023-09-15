Тимати и Пинский вложат в развитие Domиno Pizza 400 млн рублей

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский, которые стали новыми владельцами Domino’s Pizza, вложат в перезапуск сети 400 млн рублей, рассказал изданию Forbes Пинский. Он не уточнил, в каких пропорциях распределят вложения.

Как сообщает издание, часть запланированных на развитие сети средств предприниматели уже потратили на выкуп 68 заведений у бывших франчайзи. Это пиццерии в Москве и области, Ярославле и Самаре.

Оставшиеся деньги партнеры намерены направить на ребрендинг и создание мобильного приложения с программой лояльности, которую объединят с программой лояльности Stars Coffee. Эта кофейная сеть заработала в РФ вместо международной Starbucks, чей бизнес в 2022 году за 500 млн рублей выкупили Тимати, Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Пинский отмечает, что последние месяцы Domino’s Pizza теряла долю рынка в России, поскольку не развивала маркетинг. Именно в эту область новые владельцы будут вкладывать средства, планируется разработать «более смелые и креативные маркетинговые решения».

Пинский также рассказал, что после объявления Тимати о желании купить сеть к ним обратились несколько франчайзи, двое из которых в сумме владели 56 точками Domino’s Pizza. Летом, по словам ресторатора, они выкупили пиццерии у DP Eurasia, но узнав о планах компании окончательно уйти с российского рынка, решили продать бизнес.

Еще 12 точек оставались за несколькими разными предпринимателями, у которых, по утверждению Пинского, заведения выкупили «по предложенной цене, не торгуясь».

Еще 52 пиццерии, работавшие по франшизе, подписали с партнерами франшизный договор о работе сети под брендом Domиno Pizza.

Новые франчайзи проведут ребрендинг помещений на собственные средства. По оценке Пинского, затраты на одну точку могут варьироваться от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.

Основатель проекта «Донер 42» от Dodo Brands Магомед Костоев полагает, что у партнеров не хватает опыта в области развития фастфуда, а этот рынок, по его оценке, является очень сложным и высококонкурентным.

«Не стоит преувеличивать значение селебрити (имеется в виду Тимати. — Forbes), когда ты делаешь реальный бизнес», — сказал Костоев изданию.

В 2022 году компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino’s Pizza, отказалась на фоне санкций от роялти и инвестиций на российском рынке. Спустя полгода мастер-франчайзи задумался о продаже российского бизнеса. Не сумев найти покупателя, в августе 2023 года компания объявила о начале процедуры банкротства.

Уже через неделю стало известно, что актив приобрели Тимати и Антон Пинский, позднее новые владельцы перезапустили сеть под брендом Domиno Pizza.

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