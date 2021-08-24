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ФНС запретили блокировать личные счета предпринимателей за неуплату налогов на бизнес

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Федеральной налоговой службе запретили блокировать личные счета предпринимателей за неуплату налогов на бизнес. Теперь взыскать долги со счетов, которые не оформлены как предпринимательские, налоговики смогут только через суд.

ФНС запретили блокировать личные счета предпринимателей за неуплату налогов на бизнес

Верховный суд РФ пришел к такому заключению по итогу рассмотрения жалоб, поданных банком ВТБ, пишет «Интерфакс». Банк подал в суд жалобу на то, что ФНС оштрафовала его за невыполнение операции по блокировке счетов двух бизнесменов.

Индивидуальные предприниматели должны были уплатить в бюджет 2 млн и 68 тыс. рублей соответственно, но не сделали этого, после чего налоговая служба обратилась в банк с требованием заморозить их счета. Банк заморозил их счета, оформленные на ИП, но личные счета блокировать не стал.

ФНС выявила операции на личных счетах должников на суммы 502 тыс. рублей и 574 тыс. рублей соответственно, после чего оштрафовала банк на 100 тыс. рублей и 65 тыс. рублей. ВТБ подал жалобу на это решение, но в трех судебные инстанциях ему отказали. Однако Верховный суд встал на сторону банка и отменил решения судов нижестоящих инстанций.

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Фото: Shutterstock.com

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