Сервис доставки DoorDash обвиняют в ценовой дискриминации пользователей iPhone

Популярная американская служба доставки еды DoorDash оказалась в эпицентре судебного разбирательства по поводу предполагаемой ценовой дискриминации. На компанию подал иск житель штата Мэриленд Росс Хекокс, который утверждает, что с пользователей iPhone несправедливо взимают больше за услуги сервиса, чем с любителей Android.

Разбирательства касаются услуги «Плата за расширенный ассортимент» и подписки DashPass, уточняет Gizmochina. При этом тонкости этих наценок никак не отражены на сайте доставки, поэтому клиенты и суд считают это доказательством непрозрачности ценообразования.

Согласно судебному иску, пользователи iPhone чаще сталкиваются с платой за расширенный ассортимент, чем пользователи Android, часто в сочетании с более высокими расходами на доставку.

В иске также утверждается, что DoorDash взимает дополнительную плату за заказы, сделанные через их службу подписки DashPass. Предполагалось, что DashPass станет способом экономии на доставке и плате за обслуживание, но стоимость самой подписки нивелирует скидки и даже усугубляет расходы.

В процессе судебного расследования выяснилось, что клиенты и даже сотрудники компании не имеют представления, какие критерии влияют на наценку за доставку и в чем суть «расширенности» ассортимента. В документах дела, например, есть кейс, где наценка за выход за пределы диапазона доставки применялась в ситуации, когда заказ привозили в соседний дом.

Истец требует от DoorDash выплаты штрафа в размере $1 млрд за «дискриминационную схему ценообразования». Естественно, компания опровергает все претензии. Но конкретные документы в доказательство своей прозрачности пока не предоставила.

Фото на обложке: Unsplash