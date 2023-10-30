Москва потратит 265 млн рублей на создание нейросети для выявления нештатных ситуаций на дорогах. ИИ будет распознавать инциденты, которые формально не считаются нарушениями ПДД, например, если автомобиль двигается значительно медленнее скорости основного потока.
Власти Москвы открыли тендер на создание нейросети «ПРОСобытие», которая будет распознавать внештатные ситуации на автомобильных дорогах. На разработку нейросети будет потрачено 265 млн рублей, пишет «Коммерсант».
По условиям контракта, нейросеть должна выявлять на дорогах ситуации, которые формально не являются нарушением правил дорожного движения. В тендерном документе к таким отнесли, например, движение автомобиля значительно медленнее скорости основного потока, «вторжение» пешехода или транспортного средства в запрещенную зону.
Система поможет лучше анализировать дорожную ситуацию. Информация от нейросети будет передавать экстренным и городским службам для реагирования.
Фото на обложке: railway fx /
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