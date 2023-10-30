Москва потратит 265 млн рублей на создание нейросети для выявления нештатных ситуаций на дорогах. ИИ будет распознавать инциденты, которые формально не считаются нарушениями ПДД, например, если автомобиль двигается значительно медленнее скорости основного потока.

Москва потратит 265 млн рублей на создание нейросети для выявления нештатных ситуаций на дорогах