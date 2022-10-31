Сооснователь Twitter Джек Дорси запустил бета-версию новой социальной сети Bluesky Social

Сооснователь Twitter Джек Дорси запустил новую социальную сеть Bluesky Social. Пока она работает в стадии бета-тестирования, Дорси ищет разработчиков, готовых присоединиться к проекту.
Пользователи Bluesky Social смогут перенести в нее аккаунты со всеми данными из других социальных сетей, отмечает Business Insider.
Bluesky Social отличается от других соцсетей наличием собственного алгоритма AT Protocol и использованием блокчейн-технологий, а также позиционирует себя как децентрализованная медиа-платформа.
Основатель социальной сети – американский предприниматель Джек Дорси, сооснователь и бывший глава Twitter – отметил, что его новый проект составит конкуренцию всем существующим социальным сетям.
Дорси ищет разработчиков, готовых присоединиться к его проекту. Это актуально в свете последних новостей о начале сокращений в Twitter после того, как платформу микроблогов купил Илон Маск.
О выходе Джека Дорси из совета директоров Twitter стало известно в мае 2022 года. В ноябре 2021 года Дорси покинул должность генерального директора компании.
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что изменилось в Twitter после возвращения Джека Дорси?
- 2 NY Times: Илон Маск начал сокращение штата сотрудников Twitter
- 3 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
- 4 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
- 5 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
ВОЗМОЖНОСТИ
31 октября 2022
31 октября 2022
31 октября 2022