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Сооснователь Twitter Джек Дорси запустил бета-версию новой социальной сети Bluesky Social

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сооснователь Twitter Джек Дорси запустил новую социальную сеть Bluesky Social. Пока она работает в стадии бета-тестирования, Дорси ищет разработчиков, готовых присоединиться к проекту.

Сооснователь Twitter Джек Дорси запустил бета-версию новой социальной сети Bluesky Social

Пользователи Bluesky Social смогут перенести в нее аккаунты со всеми данными из других социальных сетей, отмечает Business Insider.

Bluesky Social отличается от других соцсетей наличием собственного алгоритма AT Protocol и использованием блокчейн-технологий, а также позиционирует себя как децентрализованная медиа-платформа.

Основатель социальной сети – американский предприниматель Джек Дорси, сооснователь и бывший глава Twitter – отметил, что его новый проект составит конкуренцию всем существующим социальным сетям.

Дорси ищет разработчиков, готовых присоединиться к его проекту. Это актуально в свете последних новостей о начале сокращений в Twitter после того, как платформу микроблогов купил Илон Маск.

О выходе Джека Дорси из совета директоров Twitter стало известно в мае 2022 года. В ноябре 2021 года Дорси покинул должность генерального директора компании.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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