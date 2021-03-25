Доставки за считанные минуты: Смартфоны Samsung теперь принесут дроны

Samsung Electronics объявила о партнёрстве с Manna Drone Delivery, в рамках которого пользователи в Ирландии смогут получать мобильные устройства при помощи дронов. Как говорится в релизе, беспилотники смогут доставить заказ за считанные минуты.

Новая услуга, которую Samsung предоставляет впервые в мире, обеспечит непрерывное бесконтактное взаимодействие с клиентами с момента оформления онлайн-заказа в ирландском интернет-магазине компании до получения ими продуктов, говорится в релизе компании, поступившем в RB.ru.

Изначально сервис будет доступен только для жителей города Оранмор, при этом в будущем Samsung и Manna намерены расширить его географию на всю страну.



Manna использует специально разработанные беспилотные летательные аппараты аэрокосмического класса для доставки продукции покупателям. Дроны компании движутся на высоте 50-80 метров и развивают скорость более 60 км/ч, что позволит им привезти заказ на дом за 3 минуты.



«Возможность организовать логистику товара из диспетчерского центра до двери заказчика всего за три минуты — является воплощением будущего розничной торговли. Hынешние условия как нельзя лучше подходят для предоставления покупателям альтернативы традиционным способам доставки и Manna надежный партнер для достижения этой цели», — отметил Имонн Грант, глава интернет-отдела Samsung в Ирландии.



Доставка устройств Galaxy с помощью дронов доступна жителям Оранмора с 24 марта.

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