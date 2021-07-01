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ГИБДД предложила запустить беспилотные автомобили на выделенных полосах

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции предложил пустить беспилотные автомобили по выделенным полосам. Это, по его мнению, поможет снизить риски возникновения ДТП.

ГИБДД предложила запустить беспилотные автомобили на выделенных полосах

Он отметил, что сейчас правильнее будет называть беспилотные автомобили «высокоавтоматизированными», поскольку водитель в них все равно находится, но в роли наблюдателя, передает РИА Новости. 

Такие отдельные автомобили уже ездят по общим дорогам и в России в качестве пилотного проекта – «по Москве, по трассе Санкт-Петербург – Казань. Но там присутствует водитель, он просто наблюдает, видит, считывает те или иные ошибки и погрешности, чтобы можно было усовершенствовать эту систему», — подчеркнул Черников.

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Фото: AleksSafronov/Shutterstock

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