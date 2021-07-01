ГИБДД предложила запустить беспилотные автомобили на выделенных полосах

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции предложил пустить беспилотные автомобили по выделенным полосам. Это, по его мнению, поможет снизить риски возникновения ДТП.

Он отметил, что сейчас правильнее будет называть беспилотные автомобили «высокоавтоматизированными», поскольку водитель в них все равно находится, но в роли наблюдателя, передает РИА Новости.

Такие отдельные автомобили уже ездят по общим дорогам и в России в качестве пилотного проекта – «по Москве, по трассе Санкт-Петербург – Казань. Но там присутствует водитель, он просто наблюдает, видит, считывает те или иные ошибки и погрешности, чтобы можно было усовершенствовать эту систему», — подчеркнул Черников.

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Фото: AleksSafronov/Shutterstock