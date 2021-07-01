ГИБДД предложила запустить беспилотные автомобили на выделенных полосах

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции предложил пустить беспилотные автомобили по выделенным полосам. Это, по его мнению, поможет снизить риски возникновения ДТП.
Он отметил, что сейчас правильнее будет называть беспилотные автомобили «высокоавтоматизированными», поскольку водитель в них все равно находится, но в роли наблюдателя, передает РИА Новости.
Такие отдельные автомобили уже ездят по общим дорогам и в России в качестве пилотного проекта – «по Москве, по трассе Санкт-Петербург – Казань. Но там присутствует водитель, он просто наблюдает, видит, считывает те или иные ошибки и погрешности, чтобы можно было усовершенствовать эту систему», — подчеркнул Черников.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: AleksSafronov/Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Зачем производителю поездов акселератор стартапов?
- 2 «Я попросил ребят написать на листочке сумму, после которой нельзя торговаться», — история стартапа «Авибус»
- 3 Китайский агрегатор такси DiDi привлек больше $4 млрд на IPO
- 4 «Ситимобил» субсидирует ресторанам Москвы 50 млн рублей за доставку заказов
- 5 Транспорт