Американский подводный дрон и дирижабль из МАИ: изобретения недели

Американский стартап из Флориды Seafarer Exploration разработал дрона для разыскивания сокровищ на морском дне, а ученые из Московского авиационного института придумали дрон-дирижабль на солнечных батареях для поисковых работ в труднодоступных регионах России или даже в Арктике.

Прототип подводного беспилотника под названием SeaSearcher работает на батарейках и уже проходит испытания прототип на месте крушения кораблей, сообщает New Atlas.

Аппарат может работать на глубине до 100 м, а отыскивать различные металлические предметы даже ниже морского дна (дальность действия примерно 10 м).

Он автоматически делает 3D-снимки всего, что «видит», определяет тип найденных металлических элементов, может работать как в беспилотном режиме, так и на радиоуправлении.

Потенциально подводный дрон мог бы помогать с поиском затерянных сокровищ, но пока ничего стоящего из пиратских запасов не обнаружил, сплошная латунь и нержавейка.

Отечественные же разработчики стремятся в небо. Для этого они переизобрели дирижабль.

Новый дрон «Экодисолар» от ученых из МАИ визуально действительно напоминает это воздушное средство: корпус выполнен в виде двух полусфер, которые сжимает заполненный гелием и невоспламеняемым водородом обруч.

Дрон-дирижабль использует подъемную (всплывную) силу, что, в отличие от обычных дронов, позволяет экономить энергию для вертикальных перемещений, уточняет ТАСС.

Аппарат также собирает всю визуальную информацию и отправляет ее диспетчерам. А благодаря наличию тепловизоров и акустических датчиков системы мониторинга и зондирования-эхолокации ему не страшны плохие погодные условия.

Устройство достигает скорости 130 км/ч, поскольку обладает гидроскопической системой стабилизации, и может использоваться для работ в труднодоступных регионах страны.

Речь идет и о поисковых работах, и о доставке грузов, и даже (в далекой перспективе) специалистов экстренных служб, но пока проект находится на стадии поиска инвестиций.

Фото на обложке: Ahmad Dakhel / Unsplash