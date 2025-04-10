Банки в 2024 году заблокировали больше 700 000 счетов дропперов

Российские банки в 2024 году заблокировали более 700 000 счетов дропперов. Об этом рассказал замначальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций Центробанка Андрей Рассказов, пишет «Интерфакс».

К дропперам относятся физлица и компании, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков. Некоторые передают свои данные добровольно, но порой это происходит неумышленно.

Банки также усовершенствовали свои процедуры и теперь могут выявлять дропперов уже меньше чем за 15 минут после начала их операций, объяснил Рассказов во время своего выступления на конференции Ассоциации российских банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. По его словам, это привело к тому, что средний срок «жизни» карты, используемой для мошенничества, сократился с двух месяцев в 2023 году до дней и минут к концу 2024 года. https://www.interfax.ru/russia/1020231

В начале апреля Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России и правоохранительными органами представить предложения по внесению в законодательство изменений, которые ввели бы уголовную ответственность для дропперов. Ведомствам нужно разработать их до 15 июля.

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