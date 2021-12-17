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Госдума начала разрабатывать законопроект о списке дропперов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Госдума России приступила к разработке законопроекта о реестре дропперов, которые смогут переводить средства лишь по паспорту в банке. Этот список станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (KYC).

Госдума начала разрабатывать законопроект о списке дропперов

К дропперам относятся физлица и компании, на чью счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков. О работе над поправками сообщил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В ЦБ от комментариев по поводу нового реестра отказались. Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин говорил, что клиенты-физлица попадут в платформу KYC, но не ранее 2023 года.

Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева опасается, что может пострадать большое количество клиентов из-за отсутствия при запуске механизма реабилитации.

Она считает, что необходимо продумать механизм выхода из реестра дропперов. Банкиры испытывают схожие опасения.

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Фото на обложке: Amnaj Khetsamtip / Shutterstock

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