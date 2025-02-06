Минэк назвал число ДТП с участием беспилотных машин в России

В ходе эксперимента по использованию беспилотных автомобилей на дорогах России произошло 36 ДТП с их участием. Об этом говорится в письме главы Минэкономразвития Максима Решетникова премьер-министру Михаилу Мишустину, с которым ознакомился РБК.

Из 36 ДТП, произошедших во время эксперимента, 26 случились, когда автомобилем управляла беспилотная система, а водители-испытатели вмешивались в процесс вождения только при необходимости. Другие 10 аварий произошли, когда автомобиль находился под непосредственным контролем человека.

Причиной двух инцидентов стали программные ошибки беспилотных систем. В остальных случаях ДТП произошли по вине других участников дорожного движения, утверждается в письме.

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) по тестированию беспилотных транспортных средств действовал с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года. За это время экспериментальные такси выполнили свыше 92 тыс. поездок, из которых около 70 тыс. пришлись на территорию Сириуса, еще 20 тыс. — на Иннополис, и примерно 2 тыс. — на район Ясенево в Москве, говорится в письме главы Минэкономразвития.

Правительство приняло решение продлить эксперимент до 2028 года после совещания, на котором присутствовали представители Минэкономразвития, МВД, Минтранса, Минпромторга, «Яндекса» и АНО «Цифровая экономика».

Тот факт, что из 36 аварий только две были вызваны ошибками беспилотных систем, говорит о высоких показателях безопасности, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, продление эксперимента является верным шагом, поскольку оно даст больше времени для дальнейшего совершенствования технологий.