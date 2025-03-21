Депутаты предложили расширить основания для признания иноагентом
В Госдуме предложили расширить перечень оснований для признания лиц иноагентами. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в нижнюю палату парламента 21 марта, который поддержали 398 депутатов, включая спикера Вячеслава Володина.
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Согласно инициативе, иностранными агентами могут признавать тех, кто оказывает «содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности Российской Федерации». Кроме того, иноагентом можно считать тех, кто вовлекает других в такую деятельность или финансирует ее.
По замыслу авторов документа, данная мера «позволит повысить гарантии обеспечения национального суверенитета и защиты суверенных прав граждан России, недопущения вмешательства во внутренние дела» страны со стороны недружественных государств.
- Ранее ужесточение контроля за деятельностью иноагентов анонсировал Володин. В середине марта он сообщил в своём Telegram-канале о подготовке трех законодательных инициатив, направленных на улучшение контроля в этой сфере. В одной из предложенных инициатив упоминалось, что иноагентами могут быть признаны лица, которые «оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна, как, например, Международный уголовный суд».
Фото на обложке: A. L. overdriv3 / Unsplash
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