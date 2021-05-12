Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в телеграм-канале за 20 минут до теракта – Дуров

Павел Дуров заявил, что стрелявший в Казани Ильназ Галявиев сообщил о своих планах всего за 20 минут до теракта, а за 15 минут до него – сделал канал публичным.

При том, что на момент совершения теракта в канале был только один участник – создатель, написал Дуров в своем телеграм-канале. Он добавил, что модераторы в течение часа после получения первых жалоб заблокировали канал за призывы к насилию.

Примечательно, что, по словам Дурова, жалобы и подписчики появились на канале только после того, как стрелявшего задержали.

При теракте в школе №175 в Казани, произошедшем 11 мая, погибли 9 человек – 7 учеников и 2 преподавателя.

RB.ru рассказывали, что спустя несколько часов после теракта спикер ГосДумы Вячеслав Володин выступил с предложением обсудить в стенах нижней палаты парламента инициативу о введении запрета на анонимность в интернете.

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Фото на обложке: страница Павла Дурова ВКонтакте