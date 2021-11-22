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Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Павел Дуров получил гражданство Франции. Его имя фигурирует в списке, опубликованном в официальном журнале Французской Республики. Это второе гражданство Дурова: первое — Сент-Китса и Невиса — он получил в 2014 году.

Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции

Список людей, получивших гражданство Франции и в котором фигурирует имя основателя Telegram Павла Дурова, опубликован в официальном журнале Французской Республики. 

Сам Павел Дуров публично не заявлял о том, что планирует или уже получил гражданство Франции. В документе же указано, что гражданство Франции Дуров получил по причине получения такого же гражданства его родителями.

Это второе гражданство основателя Telegram. Дуров является подданным Сент-Китса и Невиса — островного государства в Карибском море.

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Фото: Официальная страница Павла Дурова VK

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