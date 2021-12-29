Павел Дуров увеличил свое состояние почти на $14 млрд в 2021 году

Состояние Дурова на 20 декабря 2021 года достигло $17,24 млрд, увеличившись за год на $13,81 млрд, подсчитал Forbes. По этому показателю основатель Telegram оказался на первом месте в списке самых успешных предпринимателей.

В марте 2021 года мессенджер Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд, что и позволило увеличить оценку состояния основателя мессенджера. Также за прошедший год мессенджер резко нарастил пользовательскую базу. В октябре 2021 года после сбоя в работе Meta (Facebook), Instagram и WhatsApp в Telegram зарегистрировались 70 млн новых пользователей.

На втором месте рейтинга находится основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состоянии за 2021 год выросло на $11,92 млрд, до $13,02 млрд.

Суммарно за год отечественные миллиардеры разбогатели на $101,39 млрд (до $576,72 млрд), при этом 10 самых успешных из них прибавили $74,51 млрд. Такой рост объясняется проблемами Meta (Facebook), взрывным ростом интернет-торговли, рекордной рентабельностью у металлургов и взлетевшими ценами на нефть и газ.

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Фото: Manuel Blondeau — Corbis/Corbis/Getty Images