Павел Дуров пообещал инвесторам TON акции Telegram в случае проигрыша в суде
Telegram предложил новый план возврата денег инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Об этом пишет The Bell со ссылкой на письмо мессенджера инвесторам.
В письме команда Telegram предлагает инвесторам вернуть 72% вложений сейчас или продлить соглашение еще на год и получить 110% от вложенного.
Инвесторы должны принять решение до конца недели. Если они захотят вернуть деньги, им надо будет заполнить специальный договор, который они получили вместе с письмом. Как отмечает The Bell, подписавший документ инвестор соглашается, что больше не имеет к компании претензий.
Telegram Павла Дурова в 2018 году собрал в ходе двух раундов ICO $1,7 млрд от ограниченного круга инвесторов для запуска блокчейн-проекта TON. Платформа должна была заработать 31 октября прошлого года. Незадолго до запуска Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на Telegram в суд.
Регулятор обвинил мессенджер в незарегистрированном размещении ценных бумаг и запретил выпуск криптовалюты проекта Gram на территории США. Мессенджер настаивает, что продает инвесторам не ценные бумаги, а криптовалюту. Из-за судебного разбирательства запуск TON перенесли на 30 апреля 2020 года — дедлайн истекает сегодня.
В письме Telegram предлагает продлить соглашение с инвесторами до 30 апреля следующего года. Если к этому моменту мессенджер не получит разрешение на торговлю криптовалютой Gram в США, Павел Дуров пообещал расплатиться с инвесторами собственными акциями Telegram.
Как говорится в письме, стоимость мессенджера минимум в несколько раз больше долга компании перед инвесторами.
Один из инвесторов, с которым поговорило издание, называет решение Дурова «элегантным выходом из ситуации». При этом он считает, что некоторые крупные инвесторы не примут вариант с долгом, и тогда Telegram грозит «длительная и изнурительная судебная тяжба».
Фото: Larich / Shutterstock
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