Павел Дуров пообещал инвесторам TON акции Telegram в случае проигрыша в суде

Telegram предложил новый план возврата денег инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Об этом пишет The Bell со ссылкой на письмо мессенджера инвесторам.

В письме команда Telegram предлагает инвесторам вернуть 72% вложений сейчас или продлить соглашение еще на год и получить 110% от вложенного.

Инвесторы должны принять решение до конца недели. Если они захотят вернуть деньги, им надо будет заполнить специальный договор, который они получили вместе с письмом. Как отмечает The Bell, подписавший документ инвестор соглашается, что больше не имеет к компании претензий.