Дуров: владельцы облигаций Telegram не получат прав в управлении мессенджером

Павел Дуров в telegram-чате Durov's Chat в ответ на опасения пользователей пояснил , что инвесторы мессенджера не смогут повлиять на его политику.

«Владение облигациями не подразумевает наличия каких-либо значимых рычагов, как и «дружба» с кем-то, кто владеет облигациями. Облигации Telegram — это форма долга, которую любой инвестор теперь может купить на вторичном рынке: ни один из этих инвесторов не получает никаких прав в управлении Telegram или влиянии на его политику», — пояснил предприниматель.

Как раз этим выпуск облигаций и отличается от продажи акций, когда инвесторы могут получить голосующие акции или, например, места в совете директоров, добавил Дуров, заметив, что его компании удалось привлечь средства, «не жертвуя своей независимой природой».

Облигации мессенджера с номиналом в $1 тысячу появились на торгах Санкт-Петербургской биржи с 26 марта, ранее Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд.

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