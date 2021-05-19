Apple продает устаревшее оборудование по завышенным ценам – Дуров

Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенной цене клиентам, заблокированным в их экосистеме, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
Бизнесмен написал, что его «отбрасывает в Средневековье», когда ему приходится тестировать Telegram на iOS. Дисплеи с частотой 60 Гц, по его словам, не могут конкурировать с 120-ью героцовыми дисплеями смартфонов на Android, поддерживающих более плавную анимацию.
Скриншот поста Павла Дурова из его telegram-канала
Дуров считает, что «владение iPhone делает человека цифровым рабом Apple». Свои слова он объясняет тем, что пользователю iPhone разрешено пользоваться только сервисами экосистемы Apple.Фото на обложке: страница Павла Дурова «ВКонтакте»
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