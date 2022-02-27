Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram-каналов на время конфликта, но затем передумал

Основатель Telegram Павел Дуров написал в своем блоге, что мессенджер рассматривает возможность «частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта» во избежание распространения ложной информации о событиях на Украине, однако спустя час изменил решение по просьбам пользователей.

Дуров отметил, что Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями, но у руководства мессенджера нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность.

Предприниматель призвал пользователей из России и Украины скептически относиться к любым данным, распространяемым в Telegram-каналах.

«Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — подчеркнул Дуров.

Сообщение о возможной блокировке каналов было написано главой Telegram около 18:00 по Москве.

В 19:01 Дуров заявил, что больше не рассматривает подобные меры из-за множественных просьб пользователей, для которых Telegram — «единственный источник информации».

После этого первое сообщение было отредактировано, а основатель мессенджера еще раз попросил перепроверять все данные.

В четверг Павел Дуров сообщил, что из-за событий 24 февраля европейский кластер Telegram «столкнулся с беспрецедентной нагрузкой», в результате чего некоторые пользователи могли наблюдать перебои в работе ряда сервисов Telegram.

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