Дуров назвал цель привлечения более $1 млрд для Telegram

Павел Дуров подтвердил, что основанный им мессенджер Telegram привлек более $1 млрд с помощью размещения облигаций. Конечная цель мессенджера — стать финансово устойчивым проектом, написал он в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что полученные средства позволят компании расти и сохранять независимость. Кроме того, основатель мессенджера намерен в ближайшее время реализовать стратегию монетизации, о которой рассказал в декабре 2020 года.
Предприниматель видит перспективу работы Telegram в течение многих десятилетий и даже столетий в будущем.
О том, что Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке более $1 млрд стало известно в середине марта. Компания выпустила пятилетние конвертируемые долларовые облигации с доходностью в 7% годовых.
Тогда же отмечалось, что минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинальная стоимость одной бумаги — $1000. Первая выплата вознаграждения запланирована на сентябрь 2021 года.
23 марта были раскрыты имена нескольких крупнейших покупателей облигаций Telegram. Инвесткомпании из ОАЭ Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners вложили в бумаги по $75 млн каждая. По словам источника «Ведомостей», общая сумма в $150 млн — это самый большой вклад в облигации мессенджера.
По данным Reuters, Telegram планирует открыть новый офис в Абу-Даби. При этом штаб-квартира мессенджера находится в Дубае.
Также стало известно, что вместе с Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners в облигации вложились и другие глобальные инвестфонды. Всего они выкупили 50% бумаг Telegram. Оставшуюся половину мессенджер разместил у фондов и банков из Европы и России.
Одновременно с этим в российских СМИ появилась данные, что в инвестировании в Telegram приняло участие и правительство России — через РФПИ. Однако в разговоре с «Кодом Дурова» вице-президент компании Илья Перекопский опроверг эту информацию.
В своем сообщении Павел Дуров не дал новых подробностей о сделках мессенджера.
«Telegram собрал более $1 млрд, продав облигации (в форме долга) некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира», — отметил он.
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Фото: Tashatuvango / Shutterstock
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