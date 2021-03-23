Дуров назвал цель привлечения более $1 млрд для Telegram

Павел Дуров подтвердил, что основанный им мессенджер Telegram привлек более $1 млрд с помощью размещения облигаций. Конечная цель мессенджера — стать финансово устойчивым проектом, написал он в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что полученные средства позволят компании расти и сохранять независимость. Кроме того, основатель мессенджера намерен в ближайшее время реализовать стратегию монетизации, о которой рассказал в декабре 2020 года.

Предприниматель видит перспективу работы Telegram в течение многих десятилетий и даже столетий в будущем.

О том, что Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке более $1 млрд стало известно в середине марта. Компания выпустила пятилетние конвертируемые долларовые облигации с доходностью в 7% годовых.