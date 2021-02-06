Telegram заблокировал каналы с адресами и телефонами силовиков, журналистов и участников акций

«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России. Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Фото: скриншот сообщения Telegram-канала Дурова

Из-за подобных каналов уже более недели не выходит экстренное обновление мессенджера для iOS, потому что оно не получает одобрение Apple, пояснил Дуров. Поэтому он принял решение заблокировать каналы с личными данными и заверил, что Telegram и дальше будет применять единые правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов.

Ранее Роскомнадзор назвал попустительством публикацию личных данных россиян в Telegram.

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