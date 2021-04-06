Ворвался в топ-10: Дуров впервые оказался в списке богатейших миллиардеров России

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров занял девятую строчку в свежем рейтинге Forbes. В 2020 году его состояние составило $17,2 млрд.

Бизнесмен российского происхождения заработал за 2020 год $13,8 млрд, пишет Forbes.

Успех Дурова связывается с его последним детищем: Telegram прочно укрепился в среде мессенджеров, став одним из самых популярных приложений в мире.

В январе 2020 года с мессенджера была снята блокировка на территории РФ, осуществлявшаяся почти 2 года. В начале 2021 года Telegram приобрёл резкую популярность в США после блокировок в других социальных сетях сторонников экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также на фоне введения новой политики конфиденциальности прямым конкурентом Telegram - мессенджером WhatsApp

В марте 2021 года Дуров смог привлечь ещё $1 млрд, выпустив облигации Telegram.

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Фото: vdovichenko / Depositphotos