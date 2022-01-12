Джек Дорси объявил о создании фонда помощи разработчикам биткоина

Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сообщил о создании фонда помощи разработчикам биткоина Bitcoin Legal Defense Fund, который займется защитой «особенно восприимчивого к юридическому давлению сообщества».

Новая структура окажет юридическую поддержку разработчика первой криптовалюты: предоставит адвокатов, поможет разработать стратегию защиты в суде, оплатит судебные издержки.

В совет фонда помимо Джека Дорси вошли сооснователь Chaincode Labs Алекс Моркос и ученый Мартин Уайт.

Первыми подопечными фонда станут 16 разработчиков Bitcoin Core, против которых подал иск самоправозглашенный Сатоши Накамото — Крейг Райт. Он потребовал вернуть ему доступ к двум ранним биткоин-адресам.

Джек Дорси в последние два месяца успел уволиться с поста генерального директора Twitter и провести ребрендинг своей криптокомпании Block (ранее Square)

Полномочия Дорси как члена совета директоров Twitter закончатся в 2022 году.

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Фото на обложке: Unsplash