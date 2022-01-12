Джек Дорси объявил о создании фонда помощи разработчикам биткоина

Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сообщил о создании фонда помощи разработчикам биткоина Bitcoin Legal Defense Fund, который займется защитой «особенно восприимчивого к юридическому давлению сообщества».
Новая структура окажет юридическую поддержку разработчика первой криптовалюты: предоставит адвокатов, поможет разработать стратегию защиты в суде, оплатит судебные издержки.
В совет фонда помимо Джека Дорси вошли сооснователь Chaincode Labs Алекс Моркос и ученый Мартин Уайт.
So @jack just mailed to the bitcoin-dev mailing list ...— Leo WalletScrutiny Wandersleb (@LeoWandersleb) January 12, 2022
This can also be found in the list's archive: https://t.co/nUvoo75QO2 pic.twitter.com/UeKazPPetx
Первыми подопечными фонда станут 16 разработчиков Bitcoin Core, против которых подал иск самоправозглашенный Сатоши Накамото — Крейг Райт. Он потребовал вернуть ему доступ к двум ранним биткоин-адресам.
Джек Дорси в последние два месяца успел уволиться с поста генерального директора Twitter и провести ребрендинг своей криптокомпании Block (ранее Square)
Полномочия Дорси как члена совета директоров Twitter закончатся в 2022 году.
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Фото на обложке: Unsplash
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