Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Electronic Arts прекратила работу в России — «Известия»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчик видеоигр серии FIFA и Need For Speed полностью прекратил работу в России, сообщили «Известия». Electronic Arts еще в марте перестала продавать игры в стране и к данному перенесла все связанные с Россией активности в польский офис.

Electronic Arts прекратила работу в России — «Известия»

Близкий к Electronic Arts источник рассказал «Известиям», что компания полностью прекратила работу в России. Всю деятельность, связанную с Россией и странами СНГ, разработчик перенес в офис в Польше, уточнило издание.

Опрошенные газетой эксперты предполагают, что из-за ухода Electronic Arts из России игры компании могут выходить без российской локализации, а игроки, возможно, лишатся бонусов и технической поддержки.

Американская корпорация Electronic Arts перестала продавать свои игры в России с марта, с июля их можно купить в рамках параллельного импорта. В России разработчик известен прежде всего по серии игр Need For Speed, FIFA, Crysis, The Sims.

Фото на обложке: ricochet64 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ограничение на покупку долей в иностранных компаниях продлили до конца 2023 года
  2. 2 The Bell сообщил о планах Алексея Кудрина обсудить с Владимиром Путиным условия раздела «Яндекса»
  3. 3 СПБ Биржа избавилась от всех крупных подсанкционных акционеров
  4. 4 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
  5. 5 Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре

ВОЗМОЖНОСТИ

25 ноября 2022

Funded, not Fired

27 ноября 2022

5G SmartTech 2022

27 ноября 2022

RuCode 6.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ