Electronic Arts прекратила работу в России — «Известия»

Разработчик видеоигр серии FIFA и Need For Speed полностью прекратил работу в России, сообщили «Известия». Electronic Arts еще в марте перестала продавать игры в стране и к данному перенесла все связанные с Россией активности в польский офис.
Близкий к Electronic Arts источник рассказал «Известиям», что компания полностью прекратила работу в России. Всю деятельность, связанную с Россией и странами СНГ, разработчик перенес в офис в Польше, уточнило издание.
Опрошенные газетой эксперты предполагают, что из-за ухода Electronic Arts из России игры компании могут выходить без российской локализации, а игроки, возможно, лишатся бонусов и технической поддержки.
Американская корпорация Electronic Arts перестала продавать свои игры в России с марта, с июля их можно купить в рамках параллельного импорта. В России разработчик известен прежде всего по серии игр Need For Speed, FIFA, Crysis, The Sims.
Фото на обложке: ricochet64 /
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