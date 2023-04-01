Electronic Arts ликвидировала свое юрлицо в России

Компания-создатель компьютерных игр Electronic Arts официально ликвидировала юридическое лицо, представляющее американского гейм-разработчика в РФ.
О том, что с 31 марта ООО «Электроник артс» перестает работать, сообщает ТАСС со ссылкой на единый госреестр юридических лиц.
Учредителями компании в России были голландская Electronic Arts Nederland B. V. и германская Electronic Arts GmbH.
На территории нашей страны юрлицо работало с 2007 года. О приостановке деятельности компании в РФ представители сообщили уже в марте 2022 года.
В ноябре прошлого года «Известия» сообщили, что корпорация окончательно прекратила работу в России.
В России разработчик известен прежде всего по серии игр Need For Speed, FIFA, Crysis, The Sims.
Фото на обложке: Unsplash
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