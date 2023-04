Electronic Arts ликвидировала свое юрлицо в России

О том, что с 31 марта ООО «Электроник артс» перестает работать, сообщает ТАСС со ссылкой на единый госреестр юридических лиц.

Учредителями компании в России были голландская Electronic Arts Nederland B. V. и германская Electronic Arts GmbH.

На территории нашей страны юрлицо работало с 2007 года. О приостановке деятельности компании в РФ представители сообщили уже в марте 2022 года.

В ноябре прошлого года «Известия» сообщили, что корпорация окончательно прекратила работу в России.

В России разработчик известен прежде всего по серии игр Need For Speed, FIFA, Crysis, The Sims.

