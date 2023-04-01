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Electronic Arts ликвидировала свое юрлицо в России

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания-создатель компьютерных игр Electronic Arts официально ликвидировала юридическое лицо, представляющее американского гейм-разработчика в РФ.

Electronic Arts ликвидировала свое юрлицо в России

О том, что с 31 марта ООО «Электроник артс» перестает работать, сообщает ТАСС со ссылкой на единый госреестр юридических лиц. 

Учредителями компании в России были голландская Electronic Arts Nederland B. V. и германская Electronic Arts GmbH.

На территории нашей страны юрлицо работало с 2007 года. О приостановке деятельности компании в РФ представители сообщили уже в марте 2022 года.

В ноябре прошлого года «Известия» сообщили, что корпорация окончательно прекратила работу в России.

В России разработчик известен прежде всего по серии игр Need For Speed, FIFA, Crysis, The Sims.

Фото на обложке: Unsplash

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