ЕАЭС профинансирует предприятия на 18-20 млрд рублей за счет антидемпинговых пошлин

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян в интервью каналу «Россия-24» сообщил, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) разработан новый план по поддержке предпринимателей в рамках единой кооперационной стратегии.

Свежий подход позволит финансировать проекты на 18-20 млрд рублей ежегодно за счет антидемпинговых пошлин, пишет со ссылкой на беседу ТАСС.

«Страны договорились, что источником финансирования промышленной кооперации в союзе будет доля антидемпинговых пошлин, примерно на уровне 10%», — уточнил Камалян.

Согласно статистике 2022 году, эти пошлины составляют примерно $19-20 млн, что позволит в год выделять на поддержку предпринимателей порядка 18-20 млрд рублей.

Вне зависимости от страны, в которой будут базироваться дотационные кооперационные бизнес-проекты, финансирование будет идти из бюджета ЕАЭС, а точнее — непосредственно из бюджета ЕЭК.

Ранее о необходимости поддержки совместных бизнес-начинаний между предпринимателями страны союза говорил 21 октября на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Идея о возможном использовании антидемпинговых пошлин для финансирования кооперации появилась в тот же день, а теперь, по словам Камаляна, обрела уже более четкие очертания.

Фото на обложке: ЕАЭС